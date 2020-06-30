Стефанчук назвав дедлайн подачі поправок до законопроєкту про референдум
Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук 30 червня під час засідання погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Минулого тижня ми проголосували в першому читанні законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Хочу нагадати, що строки подачі поправок до цього законопроєкту завершуються в четвер (2 липня - ред.), тому і робочу групу, і народних депутатів запрошую до покращення тексту цього законопроєкту", - сказав Стефанчук.
Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент визначив законопроєкт до розгляду як невідкладний.
Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.