Стефанчук назвав дедлайн подачі поправок до законопроєкту про референдум

Строк подачі поправок до законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум завершується 2 липня.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук 30 червня під час засідання погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня ми проголосували в першому читанні законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Хочу нагадати, що строки подачі поправок до цього законопроєкту завершуються в четвер (2 липня - ред.), тому і робочу групу, і народних депутатів запрошую до покращення тексту цього законопроєкту", - сказав Стефанчук.

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Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент визначив законопроєкт до розгляду як невідкладний.

Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.