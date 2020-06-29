Зеленський може зустрітися з Орбаном наприкінці липня

Зеленський може зустрітися з Орбаном наприкінці липня

Укрінформ
В ході засідання міжурядової українсько-угорської комісії міністри закордонних справ України та Угорщини обговорили перспективи проведення зустрічі Президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови МЗС України Василь Боднар.

"Обговорено перспективи проведення зустрічі Президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Орієнтовно, це може бути кінець липня. Угорська сторона пообіцяла надати свої напрацювання щодо тексту меморандуму, який ми запропонували їм ще під час візиту міністра Дмитра Кулеби в Будапешт", - сказав Боднар.

Боднар назвав переговори в рамках спільної комісії в Києві успішними і конструктивними.

"Сам факт проведення комісії після семи років перерви - це вже певний поштовх. Міністри особисто погодили і підписали відповідний протокол. Домовилися сприяти проведенню в найближчі тижні двох додаткових комісій щодо національних меншин і питань освіти, а також буде вжито заходів для підготовки транскордонної комісії з розвитку прикордонної інфраструктури ", - підкреслив він.

Крім того, за словами заступника міністра, сторони знайшли порозуміння щодо заходів з подолання наслідків паводків на Закарпатті.

"Наша сторона звернулася з пропозицією про залучення загального чотиристороннього інженерно-саперного батальйону "Тиса", завданням якого є саме допомогу населенню під час паводків", - зазначив він.

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Боднар додав, що всі питання не були вирішені, розбіжності залишаються, але їх намагаються звести до зрозумілого алгоритму вирішення. Одним із способів вирішення питання забезпечення прав національних меншин в сфері освіти він назвав вдосконалення українського законодавства в рамках реалізації однієї з рекомендацій Венеціанської комісії, а саме - розробки нового закону про національні меншини.

"Для нас червоними лініями залишаються ухвалені закони про освіту і державну мову. Забезпечення прав національних меншин у сфері освіти можна здійснювати в контексті приватних шкіл, а також вдосконалення українського законодавства в рамках реалізації однієї з рекомендацій Венеціанської комісії, а саме розробки нового закону про національні меншини . Це шляхи, якими ми можемо йти далі в діалозі один з одним і вирішенні існуючих проблем, розбіжностей і наближення наших позицій. З цим розрахунком ми йдемо на зустріч Президента і прем'єр-міністра ", - пояснив він.

На запитання про те, чи буде досягнута сторонами домовленість про питання освіти ще до зустрічі Зеленського і Орбана, Боднар відповів, що, ймовірно, буде досягнутой прогрес.

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"Я думаю, що буде прогрес. Але чи вдасться остаточно врегулювати питання, я б не поспішав з такими висновками. Ми налаштовані на конструктив і на результат, але цей результат повинен бути взаємоприйнятним", - підкреслив він.

Фото: ВП

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