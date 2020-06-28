У Посольстві Туреччини відкрили експозицію до Дня Конституції України

У Посольстві України в Анкарі до Дня Конституції України відкрили експозицію, присвячену першій конституції нашої держави, яка була написана гетьманом Пилипом Орликом на території сучасної Туреччини.

Про це в привітанні з Днем Конституції України сказав посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Конституція Пилипа Орлика була створена на території тогочасної Османської імперії. У ті часи Пилип Орлик з численними побратимами в результаті відомих історичних подій знайшли прихисток в Османській імперії. Це не лише перша конституція України, а перша конституція в Європі, яка не втратила своєї актуальності й сьогодні. Вона була і залишається надзвичайно прогресивною», - наголосив дипломат.

Він зауважив, що відкриття експозиції, присвяченої конституції Пилипа Орлика, де є копії сторінок документів латиною та староукраїнською мовами, є дуже символічним.

Сибіга привітав українців зі святом і зазначив, що Конституція як документ найвищої юридичної сили визначає «засади функціонування держави і щоденного життя громадян».

Відкриття експозиції до Дня Конституції України в Посольстві України в Анкарі / Фото: Ольга Будник. Укрінформ

Як відомо, з нагоди Дня Конституції України Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції гетьману Пилипу Орлику.

День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом.