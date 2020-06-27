Територію України через референдум можна буде тільки розширити – Стефанчук

На всеукраїнський референдум можна виносити лише питання щодо розширення території України, тож побоювання, що у такий спосіб можливо буде легалізувати анексію Криму Росією, даремні.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він пояснив, що законопроєкт про референдум посилається на Конституцію, яка передбачає, що зміна території України може відбуватися через референдум.

"Ми не знаємо, що закладалося авторами Конституції в це, але ми були вимушені процитувати цю норму в даному законопроєкті. Але ми розуміємо, що можуть бути спекуляції на цьому фоні. І саме тому, коли ви подивитеся в тій самій статті 73, ми поклали запобіжник, що не можуть виноситися питання, які стосуються територіальної цілісності України. Таким чином ми цю формулу протрактували так, що тільки питання розширення території України можуть бути питанням всеукраїнського референдуму", – заявив перший віцеспікер.

За його словами, на референдум можуть виноситися лише питання, які не суперечать Конституції та відповідають міжнародним стандартам. Ринок землі, до слова, теж не може бути заборонений через референдум, адже це суперечитиме конституційному праву власності. Інше резонансне питання – смертної кари – також не можна виносити на референдум, додав Стефанчук.

"Питання повернення смертної кари – це було питання фактично №1, яке люди хотіли б винести на референдум. Але ми розуміємо, що такий референдум буде, як ви кажете, справді популістичним. І тому ми й заклали цей запобіжник, що це чітко суперечить 6-му і 13-му протоколу Європейської конвенції", – пояснив він.

Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада України ухвалила за основу президентський законопроєкт щодо народовладдя через всеукраїнський референдум.