Кулеба подякував ЄС за миттєву відповідь на запит України про допомогу

Кулеба подякував ЄС за миттєву відповідь на запит України про допомогу

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Євросоюзу, який активував Механізм цивільного захисту у відповідь терміновий запит України про допомогу у зв'язку з руйнівними паводками.

Про це він написав у Тwitter.

«Євросоюз активував механізм цивільного захисту у відповідь на наш терміновий запит. Це дозволить країнам ЄС допомогти ДСНС України у подоланні наслідків повеней згідно зі списком потреб. Дякую ЄС, Янезу Ленарчичу і шведським друзям за миттєву реакцію і підтримку», - написав Кулеба.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз відреагував на заклик України про допомогу в ліквідації наслідків потужних паводків і задіяв Механізм цивільного захисту.

Водночас Швеція запропонувала надати 1,2 км бар'єрів від паводків, 250 шлангів та технічних експертів. Єврокомісія надасть картографічні послуги у постраждалих районах через супутникову систему ЄС.

Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич заявив про готовність надати подальшу допомогу.

Читайте також: Євросоюз допоможе Україні з ліквідацією наслідків негоди

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха на Заході України.

Окремі звернення були спрямовані до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

23 червня в західних регіонах України через рясні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, були відселені сотні людей.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-