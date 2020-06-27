Кулеба подякував ЄС за миттєву відповідь на запит України про допомогу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Євросоюзу, який активував Механізм цивільного захисту у відповідь терміновий запит України про допомогу у зв'язку з руйнівними паводками.

Про це він написав у Тwitter.

«Євросоюз активував механізм цивільного захисту у відповідь на наш терміновий запит. Це дозволить країнам ЄС допомогти ДСНС України у подоланні наслідків повеней згідно зі списком потреб. Дякую ЄС, Янезу Ленарчичу і шведським друзям за миттєву реакцію і підтримку», - написав Кулеба.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз відреагував на заклик України про допомогу в ліквідації наслідків потужних паводків і задіяв Механізм цивільного захисту.

Водночас Швеція запропонувала надати 1,2 км бар'єрів від паводків, 250 шлангів та технічних експертів. Єврокомісія надасть картографічні послуги у постраждалих районах через супутникову систему ЄС.

Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич заявив про готовність надати подальшу допомогу.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха на Заході України.

Окремі звернення були спрямовані до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

23 червня в західних регіонах України через рясні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, були відселені сотні людей.