Зеленський зібрав уряд, голів ОДА та місцеву владу через ситуацію з COVID-19

Через стрімке збільшення кількості хворих на COVID-19 Президент України Володимир Зеленський зібрав на традиційну селекторну нараду не лише урядовців та представників правоохоронних органів, а й очільників ОДА і міських голів.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Згідно з інформацією міністра охорони здоров’я Максима Степанова, "за останній місяць ситуація в країні значно погіршилася: якщо на кінець травня фіксувалося 300-400 лабораторно підтверджених випадків зараження на добу, то нині – 900-1000, втричі зросла кількість тих, кого госпіталізують".

На думку міністра, основна причина такого стану справ, – нехтування правилами карантину: зокрема, понаднормове перевезення людей у громадському транспорті, нехтування засобами індивідуального захисту, недотримання соціальної дистанції. Степанов наголосив, що Одещина є яскравим прикладом того, як легковажне ставлення до правил призводить до стрімкого поширення коронавірусу.

«В Одесі запрацювали клуби, зірки давали концерти, відкрили всі пляжі. Пішла чутка, що на відкритому повітрі ніхто не захворіє. Однак це неправда. Через усе це ситуація сильно погіршилася. Якщо раніше Одеса мала один з найкращих показників щодо поширення коронавірусної інфекції, то сьогодні кількість захворілих на добу значно вища. Ми впевнені, що таке може статися в усіх регіонах, де немає комунікації з людьми. Я зібрав тут не лише уряд, а й усі регіони, щоб ми чітко координувалися й пояснювали людям, які загрози сьогодні несе нехтування правилами карантину. Бо, зрештою, для всіх нас має бути важливим одне – здоров’я та життя українців», – зазначив Президент.

Читайте також: В Україні за добу зареєстрували 948 випадків коронавірусу

«Якщо зараз не почати дотримуватися контролю, то ми матимемо ще гірший результат за два тижні», – додав міністр охорони здоров'я й наголосив, що з таким поширенням хвороби потрібно говорити про готовність лікарень не лише другої, а й третьої хвилі.

Степанов зазначив, що система охорони здоров’я нині працює краще, ніж на початку поширення коронавірусу, однак у будь-якій країні можливості медицини обмежені в разі великого напливу хворих. Якщо в деяких областях наразі заповнені 40-60% ліжок, то з нинішньою динамікою дуже скоро місць бракуватиме.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що за останні дві доби правоохоронці перевірили понад 6 200 закладів: майже 3 500 закладів торгівлі, 2 тисячі закладів харчування, 850 нічних клубів і розважальних місць. Було складено 355 адміністративних протоколів, найбільше порушень виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та в місті Києві.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у свою чергу додав, що показник захворюваності значно зріс і становить понад 50 осіб на 100 тисяч населення. Ще 10 днів тому він був менше 40. Водночас летальність становить 2,6%, що свідчить про високий рівень лікування. Очільник уряду попросив міських голів залучити муніципальні патрулі до роботи з відомствами, що здійснюють контроль, такими як, наприклад, Держпродспоживслужба, та іншими для дотримання санітарно-епідеміологічних вимог; обмежити роботу нічних клубів з 10-ї години вечора; поставити на жорсткий контроль муніципальний транспорт, а також покращити інформаційну політику та допомогти навчальним закладам підготуватися до дистанційної роботи.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тож уже сьогодні має бути підготовлено відповідні технічні можливості.

Станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджені 42 065 випадків COVID-19, за добу — 948 нових. Зафіксовано загалом 1086 летальних випадків. Одужало 18 299 осіб.

Фото: ОП