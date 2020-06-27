Віктор Ляшко не виключає своєї участі у президентських виборах 2029 року
Про це він заявив у інтерв'ю виданню "ГОРДОН".
Відповідаючи на запитання про можливу участь у виборах Президента, Ляшко сказав: "Напевно, так. На наступних (виборах Президента у 2024 році - ред.), напевно, ні. А от (у 2029 році - ред.), можливо, так. Якщо не забудете прізвище Ляшко, оскільки ковідну епідемію ми точно подолаємо за цей період".
Коли ж його запитали, чи хоче він стати мером, заступник глави МОЗ зазначив: "Я думаю, що мало хто відповів би "Ні" на таку пропозицію".
Водночас посадовець наголосив, що нині думає тільки про подолання пандемії коронавірусу і відпочинок.
"Я лікар за фахом. Тому найбільше я б хотів подолати епідемію коронавірусу і хоча б тиждень провести вдома із дружиною і дитиною. Без телефона! Це те, про що я найбільше мрію. Після цього я готовий повернутися", – зауважив Ляшко.
Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого уряд призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на посаду головного державного санітарного лікаря.