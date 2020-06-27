Віктор Ляшко не виключає своєї участі у президентських виборах 2029 року

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає, що може взяти участь у президентських виборах 2029 року.

Про це він заявив у інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

Відповідаючи на запитання про можливу участь у виборах Президента, Ляшко сказав: "Напевно, так. На наступних (виборах Президента у 2024 році - ред.), напевно, ні. А от (у 2029 році - ред.), можливо, так. Якщо не забудете прізвище Ляшко, оскільки ковідну епідемію ми точно подолаємо за цей період".

Коли ж його запитали, чи хоче він стати мером, заступник глави МОЗ зазначив: "Я думаю, що мало хто відповів би "Ні" на таку пропозицію".

Водночас посадовець наголосив, що нині думає тільки про подолання пандемії коронавірусу і відпочинок.

"Я лікар за фахом. Тому найбільше я б хотів подолати епідемію коронавірусу і хоча б тиждень провести вдома із дружиною і дитиною. Без телефона! Це те, про що я найбільше мрію. Після цього я готовий повернутися", – зауважив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого уряд призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на посаду головного державного санітарного лікаря.