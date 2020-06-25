МЗС прокоментувало спроби РФ дискредитувати Україну в Португалії

Українсько-португальські відносини залишаються міцними й довірливими попри спроби маргінальних симпатиків Кремля у Португалії дискредитувати Україну та підірвати її дружні відносини з іншими державами.

Про це заявила Укрінформу речниця МЗС Катерина Зеленко.

Вона зазначила, що упродовж останніх днів у Португалії мала місце чергова спроба поширення антиукраїнської пропаганди. За її словами, інструментом цих намагань традиційно є маргінальні симпатики Кремля.

"Подібні спеціальні інформаційні операції мають на меті не тільки дискредитацію України як держави, але й її дружніх стосунків із іншими державами", - сказала Зеленко.

Речниця МЗС акцентувала, що на появу російських інформаційних вкидів миттєво відреагувало Посольство України у Португалії як у пресі, так і в соціальних мережах. Окрім того, на підтримку України також виступили відомі португальські журналісти і політичні оглядачі, представники української громади, які засудили подібні публікації як черговий вияв російської пропаганди, поінформувала Зеленко.

Вона підкреслила, що українсько-португальські двосторонні відносини залишаються міцними й довірливими, і це вкотре підтвердила нещодавня розмова міністрів закордонних справ обох держав.

"Позиція Лісабона на підтримку суверенітету й територіальної цілісності, а також європейського і євроатлантичного курсу Української держави залишається непохитною", - наголосила речниця МЗС.

Як повідомлялося, 21 червня 2020 року в одній із найпопулярніших португальських газет Público вийшло відразу три статті, у яких Україна названа "колискою світового сучасного нацизму" та "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу". А 23 червня публікації повторилися.

Посол України в Португальській Республіці Інна Огнівець звернулася до португальських інституцій і широкої спільноти, висловивши обурення поданням неправдивої інформації в одній з найтиражніших газет.

Українці, які живуть у Португалії та мають активну громадську позицію, також підготували відкрите звернення до парламенту із проханням звернути увагу на появу фейкових новин та публікацій, які просувають наративи країни-агресора – РФ і є шкідливим не тільки для України, а й несуть загрози для політичних активів самої Португалії, яка надавала і продовжує надавати політичну підтримку Україні в боротьбі за суверенність і незалежність.