Уряд підтримав рішення про створення секретаріату мовного омбудсмена - МКІП

Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову про створення Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови як юридичної особи публічного права.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Уряд затвердив граничну чисельність працівників Секретаріату у кількості 50 осіб", - зазначили у відомстві.

Постанова передбачає, що Уповноважений виконує функції керівника державної служби щодо очільника Секретаріату та його заступників.

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У міністерстві нагадали, що 16 липня 2019 року Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яким передбачено створення абсолютно нових інституцій, яких не було досі в історії України - посади Уповноваженого із захисту державної мови і Секретаріату Уповноваженого.