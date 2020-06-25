Уряд призначив Держсекретаря Кабміну

Уряд призначив державним секретарем Кабінету міністрів Олександра Ярему.

Таке рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відбувається заміна держсекретаря КМУ. Ми виводимо у резерв пана Бондаренка і призначаємо пана Ярему державним секретарем Кабінету міністрів», - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Державним секретарем КМУ із 2016 року працював Володимир Бондаренко, а Ярема обіймав посаду його першого заступника.

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Ярема народився у 1974 р. в Ужгороді. У 1996 році закінчив Національний аграрний університет, отримав кваліфікацію інженера-землевпорядника; у 2004 р. – Національну академію державного управління при Президентові України, магістр державного управління.

З березня 2016 р. по лютий 2020 р. був заступником міністра молоді та спорту України.

З лютого 2020 р. по березень 2020 р. очолював Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства.

23 березня 2020 р. призначений першим заступником державного секретаря Кабінету міністрів України.

Має 3-ій ранг державного службовця, почесне звання “Заслужений працівник соціальної сфери України”.