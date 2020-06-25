Кабмін хоче раз на місяць виїжджати у регіони

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував виїзні засідання уряду в регіонах раз на місяць.

Про це Шмигаль заявив на позачерговому засіданні уряду у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам з вами довелось відкласти нашу поїздку на Чернігівщину, обставини вимагали різкої зміни наших планів...Такі поїздки стануть для нас більш частою практикою. В нас буде, думаю, раз у місяць проводитись виїзні засідання Кабінету міністрів", - сказав Шмигаль.

Він додав, що такі засідання потрібні, щоб Кабмін зміг краще відчути проблеми регіонів та зрозуміти наслідки ухвалених рішень під час засідань.

Як повідомляв Укрінформ, 24 червня мало відбутись чергове засідання уряду, але Шмигаль у цей день вилетів на Прикарпаття для координації роботи з подолання наслідків паводків.