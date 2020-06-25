У ВР зареєстрували проєкт заяви щодо нелегітимного голосування про "обнулення" Путіна у Криму

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Згідно з ними, проєкт №3736 "Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі" одержано у Верховній Раді 24 червня і передано на розгляд керівництву. Текст документа наразі не оприлюднено.

Ініціаторами проєкту постанови є група народних депутатів від фракцій "Голосу", "Європейської солідарності", "Слуги народу".

Одна з авторів документа Ірина Фріз (фракція "Європейської солідарності") у Facebook зазначила, що мета постанови - привернути увагу міжнародної спільноти щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування щодо поправок до конституції РФ на тимчасово окупованій території України.

"Вважаю, що проведення такого голосування та підтримка його результатів на тимчасово окупованій території АР Крим стане черговим «актом легалізації» незаконної анексії кримського півострову РФ, що несе в собі загрози для територіальної цілісності України", - написала Фріз.

Як повідомлялося, всенародне голосування щодо поправок до конституції РФ пройде 1 липня 2020 року.

Поправки передбачають відмову від виконання рішень міжнародних судів, включаючи ЄСПЛ та "обнуління" президентських строків Путіна, який за нинішньою конституцією РФ не може висувати свою кандидатуру на президентських виборах після двох поспіль шестирічних періодів перебування на цьому посту.