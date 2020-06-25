Проєкт бюджету Пентагону передбачає $250 мільйонів для України – сенатор

Законопроєкт про оборонний бюджет США на наступний рік містить положення про виділення Україні щонайменше $250 млн допомоги у сфері безпеки, половина з яких призначена на закупівлю летальної зброї.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній веб-сторінці сенатора-республіканця США Роба Портмана.

"Американський сенатор Роб Портман, співзасновник та співголова Українського кокусу в Сенаті та член Комітету з питань міжнародних відносин оголосив, що Закон про виділення бюджету на національну оборону США у 2021 році включає $250 млн оборонної допомоги Україні", - зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, що цільове призначення коштів – забезпечення летального та нелетального озброєння, проведення додаткових навчань, а також надання консультативної допомоги українським силам. Причому передбачається виділення $125 млн суто на закупівлю летальної зброї. "Це на $75 млн більше, ніж у 2020 фінансовому році", - зауважується в повідомленні.

Крім того, законопроєкт включає пропозицію сенатора Портмана щодо розробки Пентагоном нової багаторічної стратегії підтримки розвитку Збройних Сил України, посилення їх можливостей, а також вироблення плану подальшої допомоги США у сфері безпеки. Новий законопроєкт також обумовлює значну частину оборонної допомоги США з метою втілення критично важливих реформ оборонного сектору в Україні.

Водночас повідомляється, що сенатор Портман має намір внести поправку, яка вітатиме приєднання України до програми "Партнер з розширеними можливостями НАТО". Як вважає сенатор, це є важливим кроком на шляху до досягнення Україною повноцінного членства в Альянсі.

"Цей законопроект надсилає чіткий меседж про те, що Америка стоїть разом з українським народом у його боротьбі за демократичне, процвітаюче й незалежне майбутнє", - підкреслюється в повідомленні.