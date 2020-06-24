Коли протест переходить у безлад, тоді треба наводити порядок - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить проблеми, якщо українці висловлюють свою незгоду із тими чи іншими процесами шляхом проведення мирних акцій протесту, але якщо починається масовий безлад — треба діяти законним шляхом.

Про це він сказав в інтерв’ю “Vласть vs Vлащенко”, відповідаючи на запитання журналіста щодо акцій протесту на захист активіста Сергія Стерненка.

“Протести людей — це припустимо. Люди мають право висловлювати свою думку. Ми формуємо вільну демократичну державу, тому право на громадський протест — одне з основних прав”, - сказав Шмигаль.

Він припускає ситуації, коли люди не згоді, наприклад, із рішенням суду, що може означати те, що громадяни втратили довіру до суду, вважають, що немає справедливості.

“Але коли мирний протест переходить у безлад, коли це становить загрозу життю громадян та поліцейських, які також є громадянами, людьми, які виконують свою роботу, тоді мають вживатися законні заходи з наведення ладу”, - сказав глава уряду.

Коментуючи роботу поліції на таких заходах, Шмигаль зазначив: “Однозначно моя позиція полягає у тому, що поліція повинна підтримувати громадський порядок і забезпечувати безпеку громадян у законний спосіб. Крапка”.

Як повідомлялося, у Києві 12 червня Шевченківський райсуд почав обирати запобіжний захід Стерненку. Підтримати активіста тоді прийшло кількасот людей.

15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тоді під судом теж збиралися люди, аби підтримати активіста.

Висловили бажання взяти Стерненка на поруки народний депутат Яна Зінкевич, ексглава МОЗ Уляна Супрун, депутати від «Європейської солідарності», «Голосу» та інші. За словами Стерненка, тих, хто хотів взяти його на поруки, загалом було понад 100 осіб.

Суд допитав як свідків народних депутатів Гео Лероса, Соломію Бобровську і Дмитра Гуріна та ухвалив рішення про допит як свідка прокурора Андрія Радіонова, який, за даними ЗМІ, раніше відмовився підписувати підозру Стерненку.

11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Стерненко – активіст з Одеси, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектору».

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.