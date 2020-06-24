Разумков сказав, скільки депутатів у Раді перехворіли на COVID-19

У Верховній Раді України з початку пандемії кількість тих, хто перехворів на коронавірус, перевищила десяток людей

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков сказав у ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перехворіли в цілому десь людей 15-17... Я маю на увазі народних депутатів", - розповів Разумков.

За його словами, двоє народних обранців досі продовжують боротися із хворобою.

Нагадаємо: 23 червня повідомлялося, що Україна потрапила в "червону зону" за рівнем інфікування коронавірусом.

Станом на ранок 23 червня в Україні за добу зафіксували 833 нових випадки інфікування коронавірусом. З початку пандемії від коронавірусу померли 1035 осіб (+23 за добу), а одужали 16 956 пацієнтів (+314 за добу). Загальне число інфікованих в Україні становило на той час 38 074.

Фото: ВР