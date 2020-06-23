У Києві збереться міжурядова українсько-угорська комісія під головуванням Кулеби і Сійярто

У Києві 25 червня відбудеться четверте засідання міжурядової українсько-угорської комісії за співголовування міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Дмитро Кулеба та Петер Сійярто домовилися про відновлення роботи комісії, яка не збиралася майже сім років, на початку року. Засідання планувалося у березні, але було відтерміноване через коронавірусну кризу. На початку червня міністри визначили нову дату зустрічі», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що сторони обговорять розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, розглянуть низку спільних економічних і транспортних проєктів, покращення прикордонної та транскордонної інфраструктури, пожвавлення співпраці в аграрній сфері, а також у сфері енергетики та охорони довкілля.

За підсумками засідання запланований спільний брифінг Кулеби та Сійярто.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив 29 травня візит до Угорщини, де зустрівся зі своїм колегою Петером Сійярто.

Міністри підписали низку двосторонніх документів, зокрема Протокол про внесення змін до Рамкового договору між урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством інновації та технології Угорщини.

Раніше угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Угорська сторона також різко критикувала ухвалення в Україні закону про освіту 5 вересня 2017 року, який передбачає, зокрема, ширше впровадження української мови, включаючи навчальні заклади національних меншин.

Попри численні спроби угорської та української сторін урегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдавалося. Офіційний Будапешт продовжував блокувати євроатлантичні ініціативи України.