Ухвалення змін до закону про держслужбу зніме багато питань — Немчінов

У разі ухвалення Верховною Радою урядового законопроєкту, який передбачає внесення змін до закону щодо вдосконалення проходження держслужби, вдасться зняти багато питань, за які Кабмін критикують експерти і міжнародні партнери.

Таку думку міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов висловив в інтерв'ю Укрінформу.

«Звичайно, що досконалості немає меж і, власне, уряд Шмигаля буквально у минулу середу проголосував проєкт змін, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів у частині унормування й удосконалення проходження державної служби. Мені здається, що якщо народні депутати підтримають цей урядовий законопроєкт, ми, звичайно, не будемо мати ідеальний документ, але, менше з тим, дуже багато речей, за які нас критикують експертне середовище та наші партнери, будуть зняті», - сказав Немчінов.

За його словами, свого часу ухвалення нової редакції закону про державну службу запустило багато процесів, про які говорилося роками. Відкриті конкурси на державну службу серйозно оновили склад держслужбовців. Але це не означає, що реформа на цьому завершилася. По її ходу вносилися зміни, починаючи від ініційованих поправок, які спочатку вивели з числа держслужбовців керівників місцевих державних обласних і районних адміністрацій, і закінчуючи останніми змінами, які відбулися у вересні 2019 року, коли з’явилася стаття 87-1, що прописує додаткові підстави припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб'єкта призначення, до якої зараз дуже багато нарікань як з боку експертного середовища, так і з боку європейських партнерів.

Водночас, говорячи про те, чи здатні українські бюрократи вчитися та змінюватися, Немчінов навів приклад із власної біографії.

«Я працював в апараті Мінмолодьспорту з кількома досвідченими керівниками – скажімо так, ще, як модно було казати, старої закваски. Я хочу сказати, що кращих фахівців, у т.ч. в ІТ, я, напевно, не бачив. Якщо людина має досвід, фах і бажання, вона освоює дуже швидко всі інтерактивні технології й мобільні додатки та графічні редактори. Як людина, яка запроваджувала електронний документообіг у міністерстві (у нас в Мінмолодьспорті ще станом на початок 2019-го року ми перейшли повністю на електронний документообіг, папери лишалися тільки у вигляді скарг та звернень громадян), скажу, що люди, начебто нетехнічні або старшого віку, – насправді, це просто досвідчені держслужбовці, хто першими освоїли, власне, роботу з електронним документообігом», - зауважив міністр Кабінету міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 18 червня погодив проєкт змін до Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення проходження державної служби". Прийняття цих законодавчих змін є кроком для реалізації домовленостей з Європейською комісією щодо зобов’язання виконати одну з ключових умов отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС, зазначав у цьому зв'язку Немчінов.