Зеленський звільнив посла України в Сінгапурі

Президент Володимир Зеленський звільнив посла в Сінгапурі Дмитра Сеніка, який за сумісництвом обіймав посади посла в Брунеї та Новій Зеландії.

Відповідний указ №244 від 22 червня оприлюднено на сайті Глави держави.

"Звільнити Сеніка Дмитра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сінгапур, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї і Надзвичайного та Повноважного Посла України в Новій Зеландії за сумісництвом", - йдеться в указі.

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Дмитро Сенік обіймав посаду посла в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії з 28 листопада 2015 року.

Нагадаємо: 15 червня Зеленський звільнив двох послів, призначених за часів Януковича, — посла України в Лівії, Чаді та Тунісі Миколу Нагорного та посла України в Індонезії Володимира Пахіля.

Фото: ОП