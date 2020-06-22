В Офісі Президента пройшла зустріч української й турецької делегацій

Українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася з турецькою делегацією на чолі зі спеціальним радником та речником Президента Туреччини Ібрагімом Калином.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Сторони обговорили українсько-турецькі відносини та стан виконання попередніх домовленостей, а також проаналізували ключові двосторонні механізми співпраці. Також темою переговорів стали пріоритетні напрямки взаємодії та конкретні проєкти, покликані посилити динаміку двосторонніх відносин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі було наголошено на необхідності активізувати роботу в межах інших механізмів двосторонньої взаємодії, зокрема в частині проведення 12-го засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва та поновлення переговорного процесу щодо укладення Угоди про вільну торгівлю.

Окремо учасники зустрічі обговорили відносини у сфері оборонно-промислового комплексу та інтенсифікацію співпраці двох держав у оборонній галузі.

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Як повідомляється, під час зустрічі також йшлося про Дорожню карту ключових пріоритетів українсько-турецького співробітництва у 2020 році.

Крім того, українська сторона висловила подяку за незмінну підтримку з боку Туреччини суверенітету й територіальної цілісності України, а також увагу, яку турецька сторона приділяє захисту прав та інтересів кримських татар. Прикладом цього є готовність Туреччини побудувати житло для 500 сімей внутрішньо переміщених осіб з Криму, насамперед кримських татар.

Фото: ОП