Міжнародна спільнота не допустить повернення Росії до G7 – Зеленський

Міжнародна спільнота не має допустити повернення Росії в G7 поки не буде відновлена територіальна цілісність України.

Як розповів український Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, сприяти у цьому питанні офіційному Києву пообіцяли в Канаді.

"Джастін Трюдо заявив, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку. І я повинен сказати, що не буде жодного рішення, якщо світ не буде тиснути на Росію в цьому питанні", – наголосив Глава держави.

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За словами Зеленського, Україні під час пошуку миру з Росією, що, до речі, є "дуже складним і заплутаним" завданням, потрібні її міжнародні союзники, які мають твердо триматися під час перемовин.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп раніше заявив, що як президент головуючої у G7 країни має намір провести саміт лідерів "Сімки" у вересні та запросити на нього Росію. Велика Британія та ЄС висловилися категорично проти такої ініціативи.

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До "Великої сімки" наразі входять США, Канада, Франція, Британія, Німеччина, Італія та Японія. Росію було виключено з Групи у 2014 році після анексії Криму.

Фото: ОП