Україна та Канада посилюють економічні й політичні зв’язки – Президент

Лібералізація візового режиму з Канадою була б для України важливим кроком з посилення відносин між двома країнами.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail, повідомляє пресслужба глави держави.

"Наші люди мають відчувати себе однаково вільно, просто, відкрито – як канадці в Україні, так і українці в Канаді. Тому ми говоримо про лібералізацію. Мені здається, що Джастін (прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо – ред.) підтримує цей напрям, і вже хочеться крок за кроком наблизити цей момент", – сказав Зеленський.

Він наголосив в інтерв'ю, що економічні відносини між Україною та Канадою розвиваються в реальних кроках, а не на словах. Зокрема, це стосується розв'язання проблем канадської компанії Black Iron, яка хотіла інвестувати в гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі.

"Я це дуже добре знаю, адже сам з Кривого Рогу й інвестиція саме в моє рідне місто. Ця проблема "зависла" протягом 10 років, але це такий великий інвестор. Розмір інвестиції – 1,1 мільярда доларів США. Вони не могли зайти в Україну", – зазначив Президент.

За словами Зеленського, зараз це питання майже вирішене.

"Це буде дуже велика співпраця. Адже це понад мільярд інвестицій в Україну, це дуже важливо і для Канади, для компанії Black Iron, і важливо для нас", – наголосив Зеленський.

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Також він зазначив, що Україну та Канаду об’єднала велика трагедія – збиття літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані, яке сталося в січні 2020 року.

«Об'єднують різні речі в житті. На жаль, і трагедії. Тоді ми спільно працювали з Джастіном (Трюдо – ред.), у нас було багато спілкування, і ми змогли разом з американськими партнерами дотиснути, щоб Іран визнав, що вони винні в цій трагедії, і зараз триває розслідування. Тоді ми з прем’єром (Канади – ред.) розмовляли декілька разів, був такий момент, що це було декілька разів на тиждень, і вирішували дійсно важливі проблеми», – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що українців і канадців об’єднують давні історичні відносини. Він подякував представникам діаспори в Канаді, які збирали гуманітарну допомогу для України на початку війни у 2014 році.

"Я думаю, що саме в такі важкі часи й проявляється ця близькість, яка є на генному рівні між країнами та людьми", – сказав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Україна скасувала візи для канадців ще у 2005 році, однак Канада досі не пішла на взаємне скасування візових вимог. Про включення України до канадської програми "trusted traveller" було оголошено під час візиту Президента Володимира Зеленського до Канади в липні цього року. Однак канадською стороною деталей цієї програми щодо України досі оприлюднено не було.