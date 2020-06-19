Президент Швейцарії планує приїхати в Україну у липні

Президент Швейцарії Симонетта Зоммаруга планує відвідати з державним візитом Україну в липні.

Про це йшлося під час телефонної розмови заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви з керівником служби дипломатичних радників Президента Швейцарської Конфедерації Теренсом Біллетером, повідомляє пресслужба ОП.

“Під час розмови детально обговорювалася підготовка до проведення державного візиту Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Зоммаруги в Україну в липні 2020 року”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обговорення теми спільної боротьби з пандемією COVID-19 швейцарський високопосадовець від імені Президента висловив слова підтримки главі Української держави у зв’язку із захворюванням його дружини на коронавірусну інфекцію.

Співрозмовники також порушили низку питань двосторонньої співпраці. Жовква, зокрема, високо оцінив роботу щодо організації спільного виробництва медичного обладнання за швейцарськими технологіями та за допомогою швейцарських інвестицій.

Як повідомлялося, минулого тижня після ПЛР-обстеження у дружини Президента України Олени Зеленської було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія".

16 червня першу леді було госпіталізовано.

Фото: annabelle.ch