Офіс генпрокурора розслідує справу про держзраду депутатів ОПЗЖ

Офіс генерального прокурора розслідує справу за фактом вчинення державної зради представниками політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", які 10 березня в Москві провели зустріч із депутатами Державної думи Російської Федерації та президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомила секретар Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Соломія Бобровська (фракція “Голос”) на своїй сторінці у Facebook.

“Нарешті Офіс генерального прокурора розслідує справу за фактом вчинення державної зради представниками ОПЗЖ, які 10-11 березня зустрічалися з депутатами Держдуми та Путіним. З відповідним зверненням до прокуратури я зверталась ще в березні. Однак тоді ОГП не бачив порушення у візиті ОПЗЖ до РФ. Нагадаю, 10-11 березня народні депутати «Опозиційної платформи – За життя» зустрічалися з депутатами російської Держдуми, обговорювали створення Парламентського виміру «нормандського формату». Один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук зустрічався з президентом РФ”, – зазначила Бобровська.

За її словами, “змусити” Офіс генпрокурора відкрити провадження щодо дій депутатів від ОПЗЖ вдалося завдяки тому, що “25 травня Печерський районний суд виніс рішення, яке зобов’язує ОГП відкрити провадження”.

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Про це свідчить інформація у фотокопіях відповіді Офісу генпрокурора на її депутатський запит і витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, якими Бобровська проілюструвала свій допис.

Зокрема у витягу з ЄРДР зазначається, що правова кваліфікація кримінального правопорушення стосовно народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Вадима Рабіновича, Тараса Козака, Олександра Колтуновича, Рената Кузьміна та Тетяни Плачкової визначена за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

Як повідомлялося, 10 березня в Москві відбулася зустріч делегації політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" з депутатами Державної думи РФ. Її метою стала презентація "Парламентського виміру "нормандського формату" в рамках роботи міжфракційного депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція", створеного у Верховній Раді 12 листопада 2019 року.

Згодом пресслсужба парламенту повідомила, що депутати від ОПЗЖ, які взяли участь у поїздці до Російської Федерації задля зустрічі з представниками Держдуми та президентом РФ, не оформлювали відрядження в апараті ВР.