Зеленський призначив тимчасового керівника ДУС

Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов'язків керівника Державного управління справами на Ігоря Лисого.

Відповідний указ №237/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Тимчасово покласти виконання обов'язків керівника Державного управління справами на Лисого Ігоря Васильовича - заступника керівника Державного управління справами”, - зазначається в документі.

Як повідомлялося, Президент указом від 18 червня звільнив Сергія Борзова з посади керівника ДУС та призначив його головою Вінницької ОДА.

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