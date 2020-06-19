Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту в п’ятницю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим”, - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 19 червня депутати заслухали інформацію щодо використання коштів Держбюджету на заходи з протидії поширенню коронавірусу в Україні та щодо організації та проведення ЗНО.

З відповідними доповідями виступили міністр фінансів Сергій Марченко та т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

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На засіданні в п’ятницю депутати також призначили Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Крім того, було ухвалено два закони - “Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо продовження строку дії у зв'язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу (COVID-19)” та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів".

Наступний пленарний тиждень у парламенті розпочнеться 30 червня. Із 22 по 26 червня народні депутати працюватимуть із виборцями.

Фото: ВР