Вакарчук хоче позбутись мандату попри рішення Ради
Укрінформ
Лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук планує домогтися дострокового припинення повноважень народного депутата шляхом виходу із фракції та подальшого виключення зі списку політсили на її з'їзді.
Про це сам Вакарчук повідомив у Facebook.
“Оскільки власні рішення я не змінюю, то єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату,” - зазначив він.
Далі буде...