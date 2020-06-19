Гетманцев припускає, що Рада сьогодні не розгляне призначення Шкарлета

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція партії “Слуга народу”) припускає, що Верховна Рада 19 червня не розглядатиме питання щодо призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Про це він сказав журналістам під час брифінгу 19 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Ще дискутуємо питання (чи буде фракція голосувати за призначення Шкарлета міністром освіти і науки — ред.), сьогодні немає його в залі”, — сказав Гетманцев.

На уточнювальне запитання журналістів, про чиє признання йдеться у порядку денному, яким сьогодні передбачено розгляд питання "Про призначення члена Кабінету міністрів України", депутат відповів: “Значить, Абрамовського. Насправді ми, народні депутати, маємо таку ж інформацію про порядок денний, як і ви (журналісти — ред.): кадрове питання щодо призначення. Ми обговорювали й одну кандидатуру, й іншу — і міністра екології, і міністра освіти. Яка з них буде винесена в зал? Мені все ж здається, що міністра екології, а не міністра освіти. Чому відкладається призначення міністра освіти — це питання до керівництва Верховної Ради: документи на обох кандидатів уже подані до парламенту”.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

18 червня перед початком пленарного засідання ВР фракція партії «Слуга народу» провела засідання, на якому Президент Володимир Зеленський закликав членів фракції підтримати кандидатуру Шкарлета.

17 червня у Раді було зареєстровано проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Шкарлет — ректор Чернігівського національного технологічного універистету.

Його кандидатуру на посаду міністра рекомендувала Президентові Рада ректорів.

Посада міністра освіти і науки вакантна з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Зараз МОН у статусі виконувачки обов'язків міністра очолює Любомира Мандзій.

Як повідомлялося, депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" на засіданні 15 червня підтримала кандидатуру Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля. Відповідний проєкт постанови №3586 уряд зареєстрував у парламенті 3 червня.