Разумков відкрив Раду, у залі — 211 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у п’ятницю, 19 червня.

У залі зареєструвалися 211 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Після відкриття засідання спікер зауважив, що така кількість народних депутатів при реєстрації (менше ніж 226) не заважає відкриттю засідання, на відміну він можливості прийняття рішень. При цьому Разумков зауважив, що за даними електронної системи у залі присутні 246 парламентаріїв.

У п’ятницю у Раді традиційно відбудеться година запитань до уряду. Вона буде присвячена питанням організації та проведення ЗНО у 2020 році та щодо використання коштів держбюджету на заходи з протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Як було вирішено на погоджувальній раді в понеділок, на годині запитань до уряду доповідатимуть міністр фінансів Сергій Марченко та представник Міністерства освіти і науки.

Крім того, порядком денним передбачено розгляд питання "Про призначення члена Кабінету міністрів України". Імовірно, йдеться про призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Відповідний проєкт постанови про призначення Шкарлета уряд зареєстрував у Верховній Раді 17 червня.

На пленарному засіданні у п'ятницю заплановано включення до порядку денного сесії законопроєктів №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" та №3657 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії".

Депутати також мають намір розглянути законопроєкт №3636 "Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо продовження строку дії у зв'язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу (COVID-19)".

У повторному першому читанні передбачено розгляд законопроєкту №3012-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)".

Депутати планують утворити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (проєкт постанови №3568) та схвалити рекомендації парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення" (проєкт постанови №3600).

Порядок денний також передбачає початок розгляду в другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".