Уряд без програми – і що тепер...

Депутати не схвалили скориговану програму діяльності Кабміну. Як будемо жити далі?

Лише 207 народних депутатів при мінімально необхідних 226 проголосували за доопрацьовану Програму діяльності уряду, яку 18 червня повторно представив парламенту прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Це означає, що програму не ухвалено: за Регламентом, доопрацювати свій стратегічний план роботи уряд може лише один раз – і цю можливість він уже використав. Нове ж подання програми можливе не раніше, як через рік після несхвалення попередньої. За Конституцією, не маючи ухваленого програмного документа діяльності, Кабмін не має й імунітету. Тобто, Кабмін може залишатися працювати до тих пір, поки Верховна Рада виявлятиме йому довіру, але в будь-який момент його можуть відправити у відставку. Водночас, на якість роботи уряду відсутність програми навряд чи вплине, хіба що він більше фокусуватиметься на тактичних цілях.

Що і чому не сподобалося депутатам

Після голосування у Раді Денис Шмигаль заявив журналістам, що його програму не підтримали через небажання дати річний імунітет. “Уряд цікавить не імунітет, а добробут в Україні”, – акцентував прем’єр.

Нагадаємо, що два тижні тому депутати вже розглядали програму Кабміну. Тоді її розкритикували через “загальники” та відправили на доопрацювання. Обсяг доопрацьованої програми збільшився майже у десять разів – з 10 до 85 сторінок тексту. Та на розгляд цього документу депутати потратили трохи менше години.

Тетяна Циба / Фото Радіо "Свобода"

Під час обговорення її критикували практично всі фракції та групи, особливо опозиційні "Голос", ЄС, "Батьківщина" та ОПЗЖ. А депутат від «Слуги народу» Тетяна Циба сказала, що для відхилення програми уряду є кілька причин: «Дехто в комітетах не погодив програму, оскільки не все з їхніх пропозицій було враховано. Були інші претензії – у частини депутатів щодо „не конкретності“ програми. Гасла – це добре, але ж де цифри?», – пояснює Циба позицію своїх колег по монобільшості, які відмовилися голосувати за програму свого ж уряду.

Це при тому, що у оновленому документі цифри і конкретика якраз були. Зокрема.

В макроекономіці

Якщо у програмі попереднього уряду йшлося про те, що у наступні п'ять років українська економіка має зрости на 40%, то програма Кабміну Дениса Шмигаля реалістично визнавала – через коронакризу Україна опинилася на порозі економічного падіння «глибиною» у 4-8% ВВП.

За розрахунками НБУ, у 2020 році Україна може зіткнутися з падінням експорту до 10%, імпорту – до 14,5%, зростанням дефіциту бюджету до 8% ВВП та підвищенням рівня безробіття до 9,5%.

В бізнесі

Тому нинішній уряд головною ціллю декларував підтримку малого та середнього бізнесу, а також збереження та створення 500 тис. нових робочих місць. Йшлося про новий закон про працю та ідеї, як залучити українських заробітчан до роботи в рідній економіці.

Були наміри "запровадити податкові стимули щодо спрямування частини прибутку підприємств на реінвестування у власний розвиток", але це стосувалося великого бізнесу.

В енергетиці

Поки в Україні тривав карантин, в енергетиці різко загострилася криза, яка порушила баланс виробництва, призвела до скорочення виробництва електроенергії на атомних станціях та зростання боргів перед виробниками енергії. Кабмін обіцяв «розрулити» це питання та прибрати дисбаланси.

У сільському господарстві

В частині реалізації земельної реформи, уряд Шмигаля планував запровадити систему моніторингу земельних відносин, створити і запустити національний портал геопросторових даних, який би об'єднав усі наявні земельні кадастри та реєстри, сприяти розвитку фермерства – через програми здешевлення та гарантування кредитів.

У технологіях

На продовження напрацювань попереднього Кабміну в частині цифровізації країни в уряді розраховували, що до 2024 року усі 100% публічних послуг будуть доступні бізнесу і населенню онлайн, і що ними користуватимуться 60% українців. При цьому кількість центрів надання адміністративних послуг та кількість самих послуг мали збільшитися на третину, а доступ до швидкісного інтернету мали би 95% населення України.

Із нових цілей уряду у цій сфері було те, що у галузі ІТ формуватиметься не 4%, а усі 10% ВВП країни.

У національній безпеці

Підтверджувалися наміри і надалі виділяти на оборону не менше 5% ВВП країни і шукати ідеї знешкодження російської агресії та повернення Криму. Для громадян, що постраждали від конфлікту, урядова програма передбачала забезпечення постійним і тимчасовим житлом щонайменше 1500 сімей внутрішньо переміщених осіб, а також унормування процедури реєстрації місця проживання 800 тис. переселенців.

У соціальній сфері

В уряді Шмигаля розраховували, що пенсії становитимуть до 40% від заробітку і буде запроваджено другий (накопичувальний) рівень пенсійної системи. Для врегулювання дефіциту Пенсійного фонду задумувався "перегляд стимулів до сплати єдиного внеску".

Уряд ставив ціль аби за час його роботи кількість громадян, які б поліпшили свої житлові умови, збільшилася на 20%. Розглядалася ідея запуску спеціальної програми іпотеки під 10% та реструктуризації заборгованості населення за спожиті комунальні послуги.

В культурі

У сфері культури уряд мав у планах, наприклад, включити уманський парк "Софіївка" до об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, створити "інноваційний та науковий хаб" в Чорнобильській зоні, добудувати Меморіал жертв Голодомору, Алею Героїв Небесної Сотні та Музей Революції Гідності в столиці. А також підвищити частку україномовних книг, виданих українськими видавцями, до 78%.

Також в Кабміні розраховували, що до 2024 року іноземні туристи витрачатимуть в Україні у п'ять разів більше, ніж у 2019, а туристичний потік, починаючи з наступного року, зростатиме на 2% щороку.

Життя в умовах тактики – українцям не звикати

Те, що Рада не схвалить програму дій уряду, за словами експертів, було досить очікуваним.

“Якщо першу версію програми відхилили, зокрема, з економічної точки зору, то в несприйняття другої вже втрутилася політика, оскільки за 100 днів уряд встиг багато з ким "побити горшки", – таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив економічний експерт, президент інвестиційної Групи “УНІВЕР” Тарас Козак.

Павло Кухта

У розмові з Укрінформом, його підтримав і ексвиконувач обов’язків міністра економіки, керівник з політичних питань у Київській школі економіки Павло Кухта. “Вважаю, що нічого особливого в роботі уряду і парламенту, а тим паче – в житті країни – після провалу проєкту програми не станеться. Просто Кабмін не матиме річного “імунітету” від ухвалення політичного рішення про його відставку”, – переконаний він.

Суть урядової програми у тому, щоб скоординувати учасників політичного процесу – зокрема, парламент і уряд – довкола стратегічних цілей, домовитися про спільну роботу і спільну відповідальність. Тому в ідеалі урядова програма має базуватися на коаліційній угоді парламентських фракцій. “Запропонована ж нинішніми урядовцями програма, на жаль, не такого рівня, щоб структурувати роботу або якось по-особливому скеровувати діяльність Кабміну і окремих міністерств. Як на мене, проєкт явно гірший, ніж програмні документи попередніх урядів. Він не є якимось стратегічним документом, що б координував усю державну політику. Тому сьогоднішнє рішення парламенту суто політичне. Як і очікувалося, уряд не отримає імунітет. Тож при потребі відправити у відставку його буде легше”, – коментує пан Кухта.

Гліб Вишлінський

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський доповнює: нинішнє політичне рішення парламенту сигналізує бізнесу, що уряд не є стійким і не користується абсолютною підтримкою більшості у Верховній Раді. Відповідно, виконання зобов’язань, які Кабмін може на себе брати, не завжди від нього залежатиме. Стосується це як підтримки законопроєктів у парламенті, так і безпосередньо дій уряду. “Тобто, йдеться про поганий знак з точки зору довіри до Кабміну з боку бізнесу та різних інституцій, починаючи від Міжнародного валютного фонду – до галузевих асоціацій і конкретних інвесторів, з якими уряд укладає домовленості. Як-от, підписаний нещодавно Меморандум із виробниками “зеленої” енергії. І це може мати негативний вплив на економічну ситуацію в країні загалом. Бо чим менше довіри до урядових ідей та рішень, тим гірше”, – стверджує Гліб Вишлінський.

Безперечно, в країні принципово нічого не зміниться. Окрім хіба що певних політико-психологічних наслідків. «Дехто й так сприймав цей уряд як “тимчасовий”. Тепер таке відчуття посилиться. Інша річ, що подальша доля Кабміну поки що залежить не від Верховної Ради, а, насамперед, від результативності його дій і від того, як їх сприйматиме Президент. Визначальним при цьому буде не зміст урядової програми, а те, чи вдасться команді Дениса Шмигаля мінімізувати наслідки глобальної економічної кризи, яка атакує країну», – зазначає політичний експерт Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко

На його думку, програма діяльності будь-якого уряду і його конкретна робота – зовсім різні речі. Як і передвиборні програми політиків та їхня практична діяльність нетотожні. «У більшості випадків вони начебто близькі ідеологічно, але за реальним змістом не завжди збігаються”, – каже експерт.

Тож поки що урядовці й надалі мають займатися повсякденною роботою, продовжувати співпрацю з парламентом через підготовку й ухвалення спільних законопроєктів. Адже викликів перед країною – безліч.

Оксана Поліщук, Владислав Обух, Київ