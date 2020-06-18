Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту в четвер, 18 червня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, парламент на засіданні 18 червня не схвалив доопрацьовану Програму діяльності уряду, відмовився задовольнити заяву депутата від "Голосу" Святослава Вакарчука про складення депутатських повноважень.

Водночас Рада достроково припинила повноваження депутата від "Батьківщини" Ольги Бєлькової, ухвалила в першому читанні законопроєкт про референдум, підтримала зміни у процедурі банкрутства на час карантину, підтримала зміни до бюджету щодо боротьби з COVID-19 та ще ряд законів.

Фото: ВР