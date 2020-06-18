Разумков закрив засідання Ради

Разумков закрив засідання Ради

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту в четвер, 18 червня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, парламент на засіданні 18 червня не схвалив доопрацьовану Програму діяльності уряду, відмовився задовольнити заяву депутата від "Голосу" Святослава Вакарчука про складення депутатських повноважень.

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Водночас Рада достроково припинила повноваження депутата від "Батьківщини" Ольги Бєлькової, ухвалила в першому читанні законопроєкт про референдум, підтримала зміни у процедурі банкрутства на час карантину, підтримала зміни до бюджету щодо боротьби з COVID-19 та ще ряд законів.

Фото: ВР

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