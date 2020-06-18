Зеленський призначив голову райадміністрації на Тернопільщині
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Рудяка головою Зборівської районної державної адміністрації на Тернопільщині.
Відповідне розпорядження №400/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.
“Призначити Рудяка Сергія Васильовича головою Зборівської районної державної адміністрації Тернопільської області”, - зазначається в документі.
Як повідомлялося, Президент 9 липня 2019 року звільнив Ігоря Яворського з посади голови Зборівської РДА.