Зеленський призначив голову райадміністрації на Тернопільщині

Зеленський призначив голову райадміністрації на Тернопільщині

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Рудяка головою Зборівської районної державної адміністрації на Тернопільщині.

Відповідне розпорядження №400/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.

“Призначити Рудяка Сергія Васильовича головою Зборівської районної державної адміністрації Тернопільської області”, - зазначається в документі.

Як повідомлялося, Президент 9 липня 2019 року звільнив Ігоря Яворського з посади голови Зборівської РДА.

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