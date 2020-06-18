Правосуддя не слід використовувати для зведення політичних рахунків - Посольство США

Посольство США в Україні застерігає від використання системи правосуддя для зведення політичних рахунків.

Про це йдеться у заяві диппредставництві у Facebook.

"В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне та справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", - зазначили у посольстві.

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Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня о 15.00 розгляне клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Петру Порошенку.

Слідчі ДБР мають намір клопотати про обрання експрезиденту, народному депутату Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

У бюро стверджують, що прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР оголосили підозру Порошенку.

Водночас адвокат експрезидента Ілля Новиков заявив, що 10 червня Порошенку намагалися повідомити про підозру у справі про призначення Семочка, водночас експрезидент не став спілкуватися з представником ОГП і залишив будівлю ДБР.