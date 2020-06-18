Суд розгляне перенесення обрання запобіжного заходу Порошенку

Відповідно встановленого процесуального порядку, клопотання про перенесення обрання запобіжного заходу Петру Порошенку мають розглянути на судовому засіданні.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу прессекретар Печерського райсуду Віталій Чергавий.

"Якщо дійсно таке клопотання надійшло на розгляд суду і передане слідчому судді, то всі дії слідчого судді, пов'язані з цим клопотанням та іншими можливими клопотаннями, будуть вирішуватися у процесуальному порядку, тобто під час судового засідання", - сказав він.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня о 15.00 має розглянути клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

16 червня помер батько п'ятого президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко.

Генпрокурор Ірина Венедіктова звернулася до Печерського районного суду Києва із клопотанням відкласти розгляд обрання запобіжного заходу Порошенку у зв'язку зі смертю його батька.

Слідчі ДБР мали намір клопотати про обрання експрезиденту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.