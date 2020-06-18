Рада сьогодні розгляне призначення Шкарлета

Верховна Рада розгляне питання про призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки на пленарному засіданні сьогодні, 18 червня, після перерви, яка завершиться о 12:30.

Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, у мене ще оголошення. Надійшов пакет документів кандидата на призначення на посаду міністра освіти. Сьогодні будемо розглядати це питання після перерви в порядку, передбаченому нашим регламентом", - сказав спікер.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 17 червня зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3675 "Про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України".

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, ректор Національного університету "Чернігівська політехніка".