Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП з питань Східного партнерства

Петро Порошенко звернув увагу лідерів Європейської народної партії на продовження системних антиукраїнських та антиєвропейських кампаній з боку Москви.

Про це повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

"Росія продовжує агресію проти України на Донбасі та в Криму, вбиває українських військових та цивільних, ігнорує виконання Мінських домовленостей, готує військову операцію на Півдні України – ми маємо об’єднати зусилля та зупинити злочинні дії Кремля проти української держави та міжнародного правопорядку", – наголосив Порошенко.

Він поінформував лідерів Європейської народної партії про ситуацію на Донбасі, триваючу повзучу анексію Росією Азовського моря та Керченської протоки, порушення прав людини та мілітаризацію Кримського півострову, а також посилення кібератак та дезінформаційних кампаній проти України.

Петро Порошенко висловив сподівання на рішення червневої Європейської Ради щодо продовження на шість місяців антиросійських секторальних санкцій та закликав європейських лідерів до подальшого посилення обмежувальних заходів проти Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України, включаючи Донбас та Крим.

У заході також взяли участь Президент Європейської народної партії Дональд Туск, Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн, Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадес, Федеральний Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Прем’єр-міністр Хорватії Андрєй Плєнковіч, глави урядів Болгарії, Ірландії, Латвії, Словенії, лідери інших політичних партій – членів родини Європейської народної партії.

Фото: пресслужба Євросолідарності