НАЗК має зауваження до законопроєкту про гральний бізнес

Національне агентство з питань запобігання корупції провело антикорупційну експертизу законопроєкту про легалізацію та держрегулювання азартних ігор і виявило в ньому низку положень, які містять корупціогенні фактори.

Про це інформує пресслужба відомства .

"У висновку НАЗК зазначає, що цей законопроєкт, зокрема, має на меті вирішити такі важливі та давно не врегульовані питання, як організація та проведення азартних ігор та визначення правових, економічних, соціальних та організаційних умов функціонування азартних ігор в Україні, зменшити корупцію в цій сфері", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до корупціогенних ризиків належить невизначеність процедури внесення плати та отримання ліцензії; дискреція уповноваженого органу в частині визначення переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють сертифікацію; встановлення обов’язковості сертифікації грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам без чіткого переліку такого обладнання, що взагалі не є предметом регулювання цього законопроєкту.

Крім того, у НАЗК викликало зауваження запровадження нових дозволів без внесення змін до Закону "Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності".

Водночас вказані у документі підстави для отримання та анулювання ліцензії не узгоджуються із Законом "Про ліцензування видів господарської діяльності", зазначають у відомстві.

"Якщо законопроєкт буде проголосований без змін, це може призвести до створення численних корупційних ризиків та завдати багатомільйонних збитків державі", - вказують у відомств.

НАЗК надало рекомендації Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 3 червня схвалив законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та рекомендував його до розгляду.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 16 січня 2020 року.

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.