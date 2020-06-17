Петрашко передумав звільняти главу "Укрспирту"
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Укрінформ
Голова Мінекономіки Ігор Петрашко скасував наказ про звільнення в.о. голови ДП "Укрспирт" Сергія Блескуна через те, що він наразі перебуває у відпустці.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства у Facebook.
"Враховуючи, що 17 червня 2020 року Сергій Блескун перебував у щорічній відпустці, наказ про його звільнення скасовано відповідно до наказу Мінекономіки від 17.06.2020 № 114-п", - йдеться в повідомленні.
Також Мінекономіки зобов’язало надалі забезпечити завчасне надання копій наказів про відпустки в.о. директорів.
Раніше сам Блескун повідомив українським ЗМІ про те, що його було звільнено з посади в.о. директора ДП "Укрспирт".