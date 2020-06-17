Петрашко передумав звільняти главу "Укрспирту"

Голова Мінекономіки Ігор Петрашко скасував наказ про звільнення в.о. голови ДП "Укрспирт" Сергія Блескуна через те, що він наразі перебуває у відпустці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства у Facebook.

"Враховуючи, що 17 червня 2020 року Сергій Блескун перебував у щорічній відпустці, наказ про його звільнення скасовано відповідно до наказу Мінекономіки від 17.06.2020 № 114-п", - йдеться в повідомленні.

Також Мінекономіки зобов’язало надалі забезпечити завчасне надання копій наказів про відпустки в.о. директорів.

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Раніше сам Блескун повідомив українським ЗМІ про те, що його було звільнено з посади в.о. директора ДП "Укрспирт".