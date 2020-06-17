Кабмін звільнив голову Держпраці

Уряд сьогодні ухвалив низку кадрових рішень, зокрема звільнив і призначив ряд заступників міністра, а також звільнив голову Державної служби України з питань праці.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан написав у Facebook.

За його словами, уряд призначив Ларису Петасюк заступником міністра культури та інформаційної політики; Бушкова Валерія - заступником міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Корхового Ігоря - заступником міністра розвитку громад та територій України з питань європейської інтеграції.

При цьому Кабмін звільнив Тетяну Сальникову з посади заступника міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції (за власним бажанням),

Водночас уряд звільнив Ігоря Дернегу з посади голови Державної служби з питань праці та прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Держпраці на Віталія Сажієнка.

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За інформацією Мокана, Кабмін призначив Євгена Кузькіна першим заступником голови Державного агентства автомобільних доріг, Андрія Почтарьова - заступником голови Державтодору.

Олега Войтовича звільнено з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій і призначено заступником державного секретаря Кабінету міністрів.

Мокан повідомив, що Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій на Ольшу Чепелюк - директора Юридичного департаменту Мінрегіону.

Представник уряду у Верховній Раді також повідомив, що визначені переможці конкурсів на зайняття посад державної служби категорії "А". "Гуру Костянтина Юрійовича - першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (першим заступником міністра енергетики Буславець О.А. пропонується визначити переможцем конкурсу); Шафаренка Юрія Анатолійовича - заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (першим заступником міністра енергетики Буславець О.А. пропонується визначити переможцем конкурсу)", - йдеться у повідомленні.

Мокан також повідомив про погодження Кабміном призначення Віталія Максименка та Сергія Пахольчука заступниками голови Сумської обласної державної адміністрації.