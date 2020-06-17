Кабмін звільнив голову Держпраці
Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан написав у Facebook.
За його словами, уряд призначив Ларису Петасюк заступником міністра культури та інформаційної політики; Бушкова Валерія - заступником міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Корхового Ігоря - заступником міністра розвитку громад та територій України з питань європейської інтеграції.
При цьому Кабмін звільнив Тетяну Сальникову з посади заступника міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції (за власним бажанням),
Водночас уряд звільнив Ігоря Дернегу з посади голови Державної служби з питань праці та прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Держпраці на Віталія Сажієнка.
За інформацією Мокана, Кабмін призначив Євгена Кузькіна першим заступником голови Державного агентства автомобільних доріг, Андрія Почтарьова - заступником голови Державтодору.
Олега Войтовича звільнено з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій і призначено заступником державного секретаря Кабінету міністрів.
Мокан повідомив, що Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій на Ольшу Чепелюк - директора Юридичного департаменту Мінрегіону.
Представник уряду у Верховній Раді також повідомив, що визначені переможці конкурсів на зайняття посад державної служби категорії "А". "Гуру Костянтина Юрійовича - першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (першим заступником міністра енергетики Буславець О.А. пропонується визначити переможцем конкурсу); Шафаренка Юрія Анатолійовича - заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (першим заступником міністра енергетики Буславець О.А. пропонується визначити переможцем конкурсу)", - йдеться у повідомленні.
Мокан також повідомив про погодження Кабміном призначення Віталія Максименка та Сергія Пахольчука заступниками голови Сумської обласної державної адміністрації.