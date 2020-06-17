Комітет ВР підтримав складення мандатів Вакарчуком і Бєльковою

Комітет ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР розглянув питання про заяви депутатів Святослава Вакарчука (“Голос”) і Ольги Бєлькової (“Батьківщина”) про складення депутатських повноважень і пропонуватиме підтримати відповідні проєкти постанов.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив голова підкомітету з питань Регламенту Павло Фролов за результатами засідання комітету в середу.

“Комітет ухвалив підтримати рішення і запропонувати проєкт постанови про складення повноважень і Вакарчуком, і Бєльковою”, - сказав Фролов.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Ольга Бєлькова була обрана до парламенту за списком партії ВО “Батьківщина”. Вона є головою підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.