Комітет ВР підтримав складення мандатів Вакарчуком і Бєльковою
Про це у коментарі Укрінформу повідомив голова підкомітету з питань Регламенту Павло Фролов за результатами засідання комітету в середу.
“Комітет ухвалив підтримати рішення і запропонувати проєкт постанови про складення повноважень і Вакарчуком, і Бєльковою”, - сказав Фролов.
Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.
Ольга Бєлькова була обрана до парламенту за списком партії ВО “Батьківщина”. Вона є головою підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.