Яценюк бажає Канаді перемоги на виборах непостійних членів Радбезу ООН

Яценюк бажає Канаді перемоги на виборах непостійних членів Радбезу ООН

Укрінформ
Лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк бажає Канаді перемоги на виборах непостійних членів Ради Безпеки ООН.

Про це він написав у Facebook.

«Бажаю нашим канадським друзям перемоги! Українці – за Канаду в Раді Безпеки!» - зазначив політик.

Він нагадав, що сьогодні у Нью-Йорку відбудеться голосування за нових непостійних членів Ради Безпеки ООН на 2021–2022 роки.

«Рада Безпеки – це орган ООН, на який покладено головну відповідальність за підтримання миру і безпеки в світі. Ми зацікавлені, щоб у Раді Безпеки були найвідданіші союзники України», - зазначив політик.

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За його словами, керівництво України має активно підтримати Канаду, «відданого друга і партнера України».

Він наголосив, що ми цінуємо всіх партнерів, які змагаються за членство в РБ. «Але не маю сумніву, що кожен справжній друг України визнає винятковість наших відносин з Канадою», – зауважив Яценюк.

До складу Ради Безпеки ООН входять 15 країн-членів – 5 постійних і 10 непостійних, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на два роки (по п’ять щороку). П’ять «великих» країн – Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція – мають «право вето», тобто можуть заблокувати будь-яке рішення Радбезу, чим постійно користується РФ при розгляді питань, пов’язаних з її агресією проти України.

17 червня Генеральна Асамблея ООН планує провести вибори п’яти непостійних членів Радбезу ООН на 2021–2022 роки. Очікується голосування за Канаду, Джибуті, Індію, Ірландію, Кенію, Мексику та Норвегію.

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