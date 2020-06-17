Україна розраховує, що саміт Східного партнерства пройде на початку 2021 року

Україна розраховує, що відеоконференція за участю лідерів країн ЄС та країн Східного партнерства, яка відбудеться 18 червня, дозволить розвинути як співпрацю між партнерами і ЄС, так і горизонтальні зв’язки між країнами. Водночас Україна очікує проведення невіртуального саміту Східного партнерства на початку 2021 року.

Про це напередодні відеоконференції лідерів ЄС і Східного партнерства під час зустрічі з представниками преси заявив Посол України у Королівстві Бельгія, Представник України при ЄС Микола Точицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відеоконференція – це не саміт. Це важлива розмова лідерів про те, що ми маємо зробити до конкретного саміту, який відбудеться на початку наступного року. Той саміт, я думаю, ми будемо планувати відразу у першій половині січня або на початку лютого, тому що ми не хочемо це відкладати у часі. Позиція української сторони по проведенню саміту – це початок 2021 року», - наголосив український дипломат.

Він зауважив, що більшість пропозицій України у співробітництві з ЄС, включаючи практичну реалізацію принципу «більше за більше» у відносинах між ЄС і східними партнерами, розвиток торгівлі, співпраці в сфері енергетики, цифрової трансформації та у інших сферах, запропоновані до обговорення під час відеоконференції 18 червня.

За словами Точицького, сам формат телеконференції не передбачає ухвалення масштабних документів, ймовірно, підсумок цієї віртуальної зустрічі буде відображений у інформаційному повідомленні головуючого на зустрічі президента Європейської Ради. Водночас, за підсумками невіртуального, «фізичного» саміту, який може бути проведений на початку наступного року, Україна очікує на появу ґрунтовного документу Євросоюзу, який чітко визначатиме напрямки співпраці в рамках Східного партнерства та принципи щодо зміцнення «горизонтальної» співпраці між країнами цього регіону.

«Під час телеконференції нам є що сказати країнам Євросоюзу та партнерам по Східному партнерству. Ми маємо намір привернути увагу, що принцип «більше за більше» ніхто не відміняв. Якщо такі країни як Україна, Грузія, Молдова досягли більшого прогресу, ми маємо право створювати тристоронні формати в торгівлі, в енергетиці, у цифровій сфері, щоб надалі поглиблювати цю співпрацю», - наголосив український дипломат.

Він зауважив, що Євросоюз був, є і залишається для України не лише серйозним торговельним та економічним партнером, але й надійним другом, який з перших днів «коронавірусної» кризи простягнув руку допомоги. Це, за словами дипломата, стосується негайної допомоги у 190 мільйонів євро, які були спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу, сільського господарства та медичного сектору. Після цього Євросоюз погодив програми макрофінансової підтримки України на загальну суму більше 2,1 мільярда євро, і вже зараз сторони знаходяться на етапі підписання меморандумів про виділення цих фондів.

«Євросоюз прийняв рішення виділити нам ці кошти у період, який є скрутним не лише для України, але й для самого Європейського Союзу. Про це дуже важливо пам’ятати», - додав Точицький.

Як повідомлялося, 18 червня пройде зустріч лідерів Східного партнерства у форматі відеоконференції. У ній візьмуть участь глави держав і урядів 27 країн-членів ЄС, а також лідери країн-учасниць Східного партнерства - Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України.

Фото: European Union