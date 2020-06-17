Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту 17 червня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим”, — сказав спікер.

У середу ВР затвердила звіт тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападів на активістів, ухвалила Закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель".

Водночас народні депутати відхилили два законопроєкти щодо приватизації, одним із яких - №2831-1 пропонувалося дозволити приватизацію управління Північно-Кримського каналу та управління Головного Каховського магістрального каналу.

Парламентарії включили до порядку денного і визначили як невідкладні законопроєкти щодо уточнення поважних причин своєї відсутності на пленарних засіданнях і засіданнях комітетів (№3642) і щодо внесення змін до Регламенту роботи ВР, пов'язаних зі скасуванням перерви між ранковим і вечірнім пленарними засіданнями (№3608).

Окрім того, було ухвалено закон “Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії”.

Фото: ВР