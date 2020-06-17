Єрмак заявив, на “нормандських переговорах” розмовляє лише українською

Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак заявив, що на переговорах у нормандському форматі завжди говорить українською, а під час виступів російської делегації працює перекладач.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Лівий берег».

"Розповім вам таку деталь: коли ми ведемо переговори у нормандському форматі, я завжди говорю українською, а під час виступу Козака і російської сторони працює перекладач. Це принципова позиція", - наголосив Єрмак.

Як відомо, Україну на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату представляє Андрій Єрмак, Росію — заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.