Україна збільшить кількість експертів та консультантів у ТКГ

Групу консультантів та експертів від української сторони в рамках Тристоронньої контактної групи буде розширено.

Про це заявив керівник офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Змінити склад делегації є правом України. Ми його змінили, затвердили, отримали підтримку з боку французьких, німецьких партнерів. Таке саме наше суверенне право - як однієї зі сторін Тристоронньої контактної групи - запросити до роботи експертів, запрошених гостей, кого завгодно. Так от, групу з чотирьох осіб, яких ми ввели на першому засіданні політичної підгрупи, буде розширено. Їх буде набагато більше", - сказав Єрмак.

При цьому він не зміг назвати точну кількість учасників.

"Цифри можуть варіюватися. Керівники нашої делегації формуватимуть групу цих представників, залежно від аспекту обговорень. Їх основна мета - консультації, участь в обговоренні законодавчих актів", - пояснив керівник ОП.

За його словами, конультантами або експертами з боку України можуть бути представники громадянського суспільства, люди, які проживають сьогодні на непідконтрольних територіях, але не мають відношення до "ЛНР/ДНР" і не брали участь у військових діях, тимчасові переселенці.

Єрмак зазначив, що ці люди будуть ротуватися, але чи будуть піддані ротації нещодавно визначені радниками делегації України в ТКГ, поки невідомо.

"Можливо, вони будуть постійними представниками, і до них додаватиметься хтось ще. Зараз на це запитання я відповісти не можу. Все залежатиме від конкретних аспектів, тому що для обговорення кожного конкретного закону потрібні різні представники. Десь юристи, десь фахівці з інших сфер", - додав Єрмак.

Як повідомлялося, з 9 червня українську делегацію в Тристоронній контактній групі по Донбасу консультуватимуть представники ОРДЛО - журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш від Донецької області, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер - від Луганської.

фото: Ольга Танасійчук