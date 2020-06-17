Законопроєкт про кандидатський резерв на держслужбі пройшов перше читання

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3491 “Про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву”.

Відповідне рішення підтримали 275 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У пояснювальній записці зазначається, що розроблення цього законопроєкту зумовлено необхідністю використання професійного потенціалу кандидатів на посади державної служби, які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів, що взяли участь у конкурсі, але не визначені суб’єктом призначення або керівником державної служби переможцями конкурсу.

Проєктом закону пропонується встановити можливість автоматичного запрошення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби кандидата, інформація про якого міститься в базі кандидатського резерву, до участі у конкурсах на інші посади державної служби, якщо його професійна компетентність відповідає вимогам до таких посад. Інформація щодо таких кандидатів також може надаватися на відповідні запити державних органів.

Законопроєктом пропонується встановити однорічний строк перебування в базі кандидатського резерву інформації щодо зазначених кандидатів (з дати оприлюднення інформації про переможця конкурсу або про відсутність переможця конкурсу).

Порядок ведення та застосування даних бази кандидатського резерву, а також використання попередніх результатів оцінювання вимог таких кандидатів пропонується передбачити в Положенні про базу кандидатського резерву, яке затверджується Кабінетом міністрів України.

Автори законопроєкту прогнозують, що прийняття Закону сприятиме забезпеченню доступу до державної служби більшої кількості професійних осіб, які володіють необхідними знаннями, уміннями та навичками, моральними і діловими якостями.

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