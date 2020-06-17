McDonald's і мова: "Євросолідарність" влаштувала під Радою "пікнік"

Народні депутати з фракції “Європейської солідарності” провели біля будівлі Верховної Ради акцію на підтримку мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's, який обслуговує відвідувачів лише українською або англійською.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Європейська Солідарність, на підтримку української мови, замовила перекус з Мака. pic.twitter.com/o8Zvfo1tcD — Vlasta Lazur (@LazurVlasta) June 17, 2020

“Сьогодні Михайло Забродський (член фракції "Європейської солідарності" - ред.) запросив усю нашу фракцію і журналістів та журналісток на романтичний сніданок. У чому суть цього романтичного сніданку? Поспілкуватися, погода гарна, все дуже смачно, і підтримати кілька речей. Перше — підтримати українську мову, друге — підтримати тих, хто справно платить податки в Україні, третє — підтримати нашу стратегічну співпрацю”, - розповіла журналістам співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко.

Народні депутати замовили каву, напої та їжу в McDonald's. Вони влаштували “сніданок” біля будівлі парламенту і пригощають журналістів.

Як повідомлялося, напередодні деякі російськомовні користувачі соцмереж обурилися через позицію McDonald's в Україні обслуговувати відвідувачів лише українською або англійською.

Фото: Європейська Солідарність