McDonald's і мова: "Євросолідарність" влаштувала під Радою "пікнік"
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Європейська Солідарність, на підтримку української мови, замовила перекус з Мака. pic.twitter.com/o8Zvfo1tcD— Vlasta Lazur (@LazurVlasta) June 17, 2020
“Сьогодні Михайло Забродський (член фракції "Європейської солідарності" - ред.) запросив усю нашу фракцію і журналістів та журналісток на романтичний сніданок. У чому суть цього романтичного сніданку? Поспілкуватися, погода гарна, все дуже смачно, і підтримати кілька речей. Перше — підтримати українську мову, друге — підтримати тих, хто справно платить податки в Україні, третє — підтримати нашу стратегічну співпрацю”, - розповіла журналістам співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко.
Народні депутати замовили каву, напої та їжу в McDonald's. Вони влаштували “сніданок” біля будівлі парламенту і пригощають журналістів.
Як повідомлялося, напередодні деякі російськомовні користувачі соцмереж обурилися через позицію McDonald's в Україні обслуговувати відвідувачів лише українською або англійською.
Фото: Європейська Солідарність