Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять Гандзюк

Верховна Рада під час пленарного засідання 17 червня вшанувала хвилиною мовчання пам'ять громадської активістки Катерини Гандзюк, якій сьогодні мало би виповнитися 35 років.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні непростий день — сьогодні нашій колезі, подрузі, посестрі, товаришці Катерині Гандзюк мало би бути 35 років. Я би дуже хотіла, щоби ви всі встали на хвилину мовчання”, — закликала присутніх у залі засідань ВР депутатів заступник голови Тимчасової слідчої комісії для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років Соломія Бобровська (фракція “Голосу”).

Як повідомляв Укрінформ, виконувачку обов'язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

11 червня голові Херсонської облради Владиславу Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

14 червня Мангеру, який перебував у кардіологічному центрі у Херсоні, поліцейські зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання. Медики надали правоохоронцям довідку про неможливість транспортування Мангера до суду в Київ через стан його здоров’я.

15 червня Печерський райсуд Києва виніс рішення про надання дозволу на затримання Мангера з метою приводу його на засідання.

16 червня працівники СБУ у Херсоні затримали Мангера і доправили до Печерського райсуду Києва.

Суд оголосив перерву в засіданні щодо обрання голові Херсонської облради запобіжного заходу до 10.00 17 червня.

Адвокати Мангера заявили, що після засідання суду співробітники Служби безпеки України затримали його.

Фото надане пресслужбою партії "Голос"