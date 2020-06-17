Комітет Ради розгляне заяви Вакарчука і Бєлькової про складення мандату

Парламентський Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради сьогодні розгляне питання про заяви народних депутатів Святослава Вакарчука (фракція партії “Голос”) і Ольги Бєлькової (“Батьківщина”) про складення депутатських повноважень.

Про це йдеться у порядку денному засідання комітету.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що народний депутат з фракції "Батьківщини" Ольга Бєлькова планує скласти депутатські повноваження.

Ольга Бєлькова є головою підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Читайте також: Разумков не знав про намір Вакарчука скласти мандат

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складення депутатських повноважень.