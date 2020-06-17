Засідання Ради: у порядку денному - три звіти ТСК

ВР планує 17 червня затвердити звіти трьох ТСК — щодо діяльності телеканалів NewsOne, “112 Україна” і ZIK, щодо розслідування нападів на активістів і щодо ймовірних зловживань президента ФФУ, голови Комітету з питань бюджету ВР восьмого скликання Андрія Павелка.

Про це йдеться у порядку денному засідання, опублікованому на сайті парламенту.

Згідно з ним, народні депутати сьогодні мають розглянути у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель" (№2280).

Після цього заплановано розгляд проєкту закону “Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (№2831-1) та альтернативного йому.

Далі ВР заслуховуватиме звіти трьох ТСК, причому члени комісії з розслідування ймовірних зловживань Павелка проситимуть продовжити її діяльність іще на пів року.

Парламентарії також планують включити до порядку денного законопроєкти про внесення змін до Регламенту ВР щодо уточнення поважних причин відсутності депутатів на пленарних засіданнях і засіданнях комітетів (№3642), а також щодо скасування перерви між ранковим і вечірнім пленарними засіданнями (№3608).

Окрім того, у другому читанні планується розглянути законопроєкт “Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії” (№2386).

У середу відбудеться лише ранкове пленарне засідання, яке завершиться о 14:00. Після цього депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.