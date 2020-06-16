"Не сприяє зміцненню безпеки в Європі": у Кремлі прокоментували новий статус України в НАТО

«Наша позиція стосовно НАТО біля наших кордонів послідовна і добре відома. Ми завжди дуже уважно ставимося до наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів, ми змушені вживати належних необхідних заходів для забезпечення власної безпеки в зв’язку з цим. І, звичайно, враховуючи характер НАТО і, власне, первісні цілі, для яких створювався НАТО як механізм конфронтації, звичайно, ми завжди з великою увагою спостерігаємо за процесами, коли НАТО, скажімо так, абсорбує в собі все нові й нові країни в різних форматах», – заявив він.

«Ми не вважаємо, що це сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі», – додав речник Кремля, коментуючи підвищення рівня відносин НАТО і України.

Як повідомлялося, 12 червня Північноатлантичний альянс оголосив, що Україна стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей».